Ziyech, senti Onana: «Sarei felice di un suo arrivo al Milan». Le parole del portiere ed ex compagno del marocchino all’Ajax

Andrè Onana parla così dell’ex compagno Hachim Ziyech. Il portiere dell’Inter potrebbe ritrovare il marocchino in Serie A, anche se con la maglia del Milan. Le parole del camerunense a Dazn.

«Ziyech è un grande giocatore e abbiamo parlato del suo possibile arrivo (al Milan, ndr). Sarei felice per lui ma allo stesso tempo saremmo rivali e non possiamo essere amici come prima.»