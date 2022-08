Ziyech Milan: i rossoneri sotto traccia studiano il possibile colpo

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. La pista per il marocchino non è mai del tutto tramontata

Sull’esterno del Chelsea i rossoneri starebbero lavorando da giorni per strapparlo ai Blues. Fuori dal progetto Tuchel, l’esterno ex Ajax potrebbe essere un altro tassello importante per lo scacchiere di Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.