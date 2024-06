Zirkzee Milan, dall’Inghilterra sono sicuri: questo club di Premier League piomba sull’attaccante obiettivo di mercato

Non sarà facile portare Zirkzee in rossonero: nonostante ci sia l’accordo tra il calciatore e i rossoneri tra le commissioni e la concorrenza, la trattativa è ancora viva.

Come riportato da Sky Sports l’interesse nei confronti di Zirkzee è cresciuto molto nelle ultime ore con il Manchester United che starebbe facendo sul serio per l’attaccante del Bologna. Anche per i Red Devils l’olandese è uno degli obiettivi primari, proprio come per il calciomercato Milan.