Zirkzee Milan, Fabbian: «Ha delle doti incredibili, vi svelo questa sua virtù»

Le parole di Giovanni Fabbian a la Gazzetta dello Sport, su Zirkzee accostato al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Ha delle doti incredibili, lo si vede in campo. Ma oltre il rettangolo di gioco ha virtù forse meno visibili, ma per un gruppo fondamentali: è un bravissimo ragazzo, solare, divertente. Come calciatore è molto giovane e ha margini di crescita per me impressionanti».