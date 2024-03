Zirkzee Milan, in estate si fa sul serio! Un solo grande pericolo per i rossoneri: le CIFRE e la valutazione fatta dal Bologna

Non è più un mistero che Joshua Zirkzee sarà il grande obiettivo del calciomercato Milan per il prossimo anno. Sport Mediaset ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante olandese, il quale non sembra intenzionato a tornare al Bayern Monaco (pista che resta fredda anche dal punto di vista dei bavaresi).

In estate i rossoneri vogliono fare sul serio, ma dovranno partecipare ad un’asta che il Bologna farà partire da una valutazione di 60/70 milioni di euro. Anche Napoli e Manchester United tra i club interessati, ma a differenza dei rossoneri non possono offrire al calciatore un palcoscenico europeo. L’unico club che al momento può essere un vero concorrente per il Milan è l’Arsenal.