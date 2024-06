Zirkzee Milan, TRAGUARDO all’orizzonte! L’apertura di Kia fa SOGNARE il popolo rossonero: Furlani prepara l’affondo DECISIVO

Zirkzee Milan, il traguardo è all’orizzonte: breccia importante nel muro delle commissioni eretto dall’agente Kia

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan intravede lo striscione del traguardo per quanto riguarda l’arrivo di Joshua Zirkzee come erede di Olivier Giroud al centro dell’attacco della prossima stagione.

I rossoneri hanno già informato il Bologna che il primo luglio pagheranno i 40 milioni di euro della clausola rescissoria e con Zirkzee hanno trovato già l’accordo per un contratto di 5 anni a 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi. L’ultimo muro da abbattere è quello legato alle commissioni: l’agente Kia era partito da una richiesta di 15 milioni, cifra che è scesa intorno ai 10 dopo aver capito che la volontà del suo assistito è solo quella di sbarcare a Milanello. Furlani punta ad un ulteriore sconto. La fumata bianca è dietro l’angolo.