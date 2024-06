Zirkzee Milan, affare completamente BLOCCATO. E spunta un’ipotesi a sorpresa: le novità

Zirkzee Milan, affare completamente BLOCCATO. E spunta un’ipotesi a sorpresa per il futuro dell’olandese: le novità

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Joshua Zirkzee: la trattativa tra il Milan e l’agente dell’olandese è al momento completamente bloccata per via della questione relativa alle commissioni.

Stando a quanto riportato dal quotidiano l’affare per i rossoneri potrebbe presto complicarsi sia per il pressing del Manchester United ma anche per le possibili mosse del Bologna, che spera ancora di riuscirlo a trattenere almeno un’altra stagione.