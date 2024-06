Zirkzee Milan, parti più lontane e non per il COSTO del cartellino! Cosa rende complicato il colpo: il motivo

Si fa sempre più in salita la strada che potrebbe portare Joshua Zirkzee al Milan. Il club rossonero sta lavorando ormai da diversi mesi a questo colpo che però adesso sarebbe di più difficile realizzazione.

Come riportato da Tuttosport a raffreddare gli animi non è tanto la clausola da 40 milioni quanto piuttosto le alte commissioni richieste dal suo agente Joorabchian (circa 15 milioni di euro) e per la volontà di Kompany di riportarlo al Bayern Monaco.