Zirkzee Milan, clamoroso: il Bologna sta tentando l’olandese con questa super offerta! ULTIME

Zirkzee Milan, clamoroso: il Bologna sta tentando l’attaccante olandese con questa super offerta! Le ULTIME

A sorpresa potrebbe cambiare clamorosamente il futuro di Joshua Zirkzee. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Bologna non si sarebbe ancora rassegnato all’idea di perdere il suo gioiello e per questo sarebbe in pronta una super offerta per convincerlo a restare.

I rossoblu in questi giorni starebbero preparando una nuova proposta per l’olandese, su cui sta lavorando molto attivamente anche il Milan: ingaggio maggiorato intorno ai 3 milioni a stagione e clausola portata verso quota 45-50 milioni. Sicuramente non è semplice ma non è nemmeno impossibile.