Zirkzee Milan: interesse vivo, rischio asta in vista dell’estate

Rischio asta? Tra i nomi accostati al Milan sul mercato c’è quello di Zirkzee. L’attaccante del Bologna piace ma c’è concorrenza:

come riportato da Calciomercato.com i rossoneri sono interessati al giocatore in vista della sessione estiva e non quella invernale. La clausola vale per tutti non solo per il Bayern che comunque ha la priorità con la possibilità di pareggiare eventuali offerte delle pretendenti. La priorità del ragazzo è quella di rimanere in Italia, resta da vedere se con i rossoneri, con il Napoli che ci ha pensato in passato o con altri club. Sicuramente il giocatore non partirà a gennaio perchè c’è la volontà di finire insieme la stagione.