Zirkzee Milan, offerta MONSTRE al ragazzo: olandese sorpreso, Ibrahimovic lo convince così

Zirkzee-Milan, spunta l’offerta di Ibrahimovic all’olandese per quanto riguarda l’ingaggio dell’attaccante

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan sta spingendo forte sul profilo di Joshua Zirkzee come nuovo centravanti nella prossima stagione tanto da aver già inoltrato al ragazzo l’offerta per quanto riguarda ingaggio e durata del contratto.

I rossoneri hanno proposto a Zirkzee un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. C’è grande fiducia che l’affare possa andare in porto.