Zirkzee Milan, Albertini AVVISA i rossoneri: «Il suo acquisto? Prima va capita QUESTA cosa!». Poi lancia un MONITO a Cardinale

Zirkzee-Milan, Demetrio Albertini, leggenda rossonera, ha commentato il possibile arrivo di Zirkzee: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Demetrio Albertini ha dichiarato:

PAROLE – «Quest’anno il Milan è stato fuori dai giochi quasi fin da subito eppure i tifosi non hanno mai smesso di riempire San Siro. Per questo la chiarezza è qualcosa di dovuto. Bisogna costruire qualcosa, puntare allo scudetto. Se sei il Milan non può bastare il quarto posto. Se Leao può essere finalmente il leader del Milan? Deve solo lavorare sulla continuità, il suo talento lo conosciamo. Un leader lo si vede nello spogliatoio se lo è, non per forza in campo. Zirkzee? Il centravanti è un ruolo delicato ma bisogna far crescere qualcuno perché da lì, dal numero 9 passano tutti i risultati di una squadra. Per capire se Zirkzee è già da Milan bisogna chiedersi prima di tutto quale Milan? Dipende se è un Milan che deve crescere insieme per arrivare alla vittoria o un Milan che deve vincere subito. Non serve solo l’esperienza, anche la spavalderia del giovane può essere molto importante e utile per accelerare un processo che ti porta poi a vincere».