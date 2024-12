Zirkzee, si complica il ritorno in Italia dell’ex obiettivo del Milan? Gli aggiornamenti

Zirkzee, potrebbe complicarsi il ritorno in Italia dell’ex obiettivo del Milan oggi al Manchester United. Juve su Raspadori

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare da Monica Colombo, potrebbe complicarsi il ritorno in Italia di Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan e accostato alla Juve nelle ultime settimane.

Raspadori piace a Giuntoli (che lo aveva portato a Castelvolturno). Thiago Motta preferirebbe però avere con sé di nuovo Zirkzee, finito di nuovo ai margini del progetto di Amorim, dopo aver segnato due gol all’Everton a inizio dicembre.