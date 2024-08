Zeroli Milan, la DECISIONE dei rossoneri sul centrocampista: una grande RESPONSABILITÀ per il giovane. Cosa succede

Per il giovane centrocampista del Milan Kevin Zeroli arriva una grande responsabilità da parte del club rossonero

Kevin Zeroli è stato scelto come simbolo del progetto del Milan Futuro, assumendo il ruolo di capitano della squadra. Come scrive Calciomercato.com, il giovane talento, classe 2005, sarà un elemento chiave per l’allenatore Daniele Bonera, che intende valorizzarlo in vista di un possibile futuro in Prima Squadra.

La fiducia riposta in Zeroli è tale che il Milan ha respinto senza esitazioni la proposta dell’Udinese di includerlo come contropartita nell’affare Samardzic. Questo dimostra quanto il club rossonero consideri il giovane centrocampista un elemento prezioso per il proprio futuro.