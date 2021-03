Zenga: «Milan? I giovani sono cresciuti molto grazie ad un giocatore»

Walter Zenga ha rilasciato una lunga dichiarazione. Diversi i temi trattati, tra questi anche il Milan, il progetto Elliott sui giovani e…

Walter Zenga ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha parlato di Inter e di lotta Scudetto. Ecco le sue parole:

Sullo scudetto: «La corsa scudetto dipende solo dall’Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l’uscita dall’Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra. Deve vincere questo campionato. Non dico che sia un obbligo ma dopo l’eliminazione dall’Europa è diventato un obiettivo primario. Le otto vittorie consecutive hanno creato un bel distacco in classifica. Manca tanto, ma chi è in testa a un certo punto sa cambiare il pensiero:diventa più forte di testa, più consapevole. La vittoria di Torino per l’Inter è stata figlia di una consapevolezza assoluta, di una squadra che ora sa quello che vuole e se lo prende».

Sul Milan: «Sì, lo scorso anno ero a Cagliari e ho visto da vicino il loro cammino post lockdown: i giovani sono cresciuti senza la pressione del pubblico. E sono cresciuti dietro al totem Ibra e sotto la mano sapiente di Pioli, facendo un percorso davvero straordinario. Poi è normale avere degli alti e bassi».