Zeman: «Il Milan ha avuto meriti evidenziati dallo spogliatoio»

Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, ha commentato al Corriere della Sera lo scudetto vinto dal Milan. Ecco le sue parole:

«Il PSG, non vince la Champions perché Neymar e Mbappè pensano solo a divertirsi. In Italia, invece, noto che c’è la tendenza di ricreare un campionato vario con sette sorelle, come una volta: Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina. Tra esse mi convince di più il Milan. Ha vinto giocando meglio di tutte anche se Ibra è stato in campo poco o niente. Se ha avuto meriti, li ha evidenziati nello spogliatoio.»