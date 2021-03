Zeljko Kalac esalta Donnarumma: «Ecco quale portiere mi ricorda»

Zeljko Kalac ha confessato di rivedere Dida in Donnarumma: per l’ex Milan il classe ’99 è semplicemente mostruoso

Intervistato via Podcast dalla Gazzetta dello Sport, Kalac ha speso bellissime parole per Gianluigi Donnarumma svelando quale portiere gli ricorda:

«Donnarumma è forte, ha carattere. È un mostro quando è in porta. Come Dida. Può diventare uno dei migliori portieri al mondo, è ancora molto giovane, non è ancora arrivato al top».

Gigio è ancora alle prese col rinnovo del contratto e tutti sperano nel lieto fine.