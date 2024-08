Zazzaroni DUBBIOSO sul Milan: «Per me Morata non è l’attaccante ideale, su Leao dico che..»

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite negli studi di Pressing, ha detto la sua sull’attacco del Milan

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ospite negli studi di Pressing, sull’ attacco del Milan. In particolare ecco cosa ha detto su Morata e Leao:

LE PAROLE – «Per me Morata non è il centravanti giusto per questo Milan. A me piace molto, ma per questo Milan secondo me serviva un centravanti potente e pesante come lo era Giroud per esempio. Morata gioca bene, segna anche, magari non 30 gol, ma non è un vero centravanti. Contro il Torino comunque è entrato bene. E’ un giocatore che nelle partite importanti lo vedi e lo senti. Leao? Ogni volta che ha il pallone tra i piedi determina, qualcosa la combina. Se avere anche la precisione sottoporta sarebbe Ronaldo. Qualcosa combina sempre quando ha il pallone tra i piedi. Gli manca di fare l’ultimo salto di qualità, ma forse non ce l’ha»