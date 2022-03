Zavanella: «San Siro deve essere recuperato»

Gino Zavanella, noto architetto, si è espresso sulla questione legata a San Siro. Le sue dichiarazioni

Intervistato da Calciomercato TV, Gino Zavanella, l’architetto che ha progettato l’Allianz Stadium, ha parlato della questione San Siro.

«Io penso che, prima di tutto come stiamo facendo a Bologna, tutto quello che si può fare per vedere di recuperare lo stadio dov’è debba essere fatto. San Siro è un monumento storico, importantissimo per il calcio italiano, e ritengo che si possa recuperare e che comunque sia obbligatorio fare di tutto per provare a recuperarlo».