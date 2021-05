Zapata: «L’Atalanta parla sul campo, gli altri fuori dal rettangolo di gioco»

Zapata, attaccante dell’Atalanta, ai microfoni del sito ufficiale della Dea ha commentato la stagione appena terminata.

NOI PARLIAMO SUL CAMPO- «È stata una bellissima stagione: abbiamo fatto ottimi risultati e ci siamo confermati una squadra che gioca bene. Tanti dicono che non meritiamo di stare dove stiamo, ma noi parliamo sul campo e lasciamo i discorsi fuori dal rettangolo di gioco. Quest’anno abbiamo anche dovuto affrontare molte difficoltà, che ci hanno reso duro il cammino a inizio anno.

IL GOAL PIÙ EMOZIONANTE- «Il gol a cui sono più legato e che mi è piaciuto di più è stato, sicuramente, quello in casa con l’Udinese: non è il migliore che ho fatto, ma è tutta l’azione a dargli qualcosa in più. Non vedo l’ora che ricomincino a venire i tifosi a vedere le partite, la finale di Coppa Italia è stata più bella soprattutto per questo motivo, e anche se è andata male siamo stati contenti lo stesso».