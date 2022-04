Zaniolo Milan: il Diavolo irrompe nella corsa col cambio di proprietà. Investcorp potrebbe finanziare il grande colpo

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione di Nicolò Zaniolo, il cui futuro continua a rimanere incerto nonostante la tripletta messa a segno soltanto giovedì sera in Conference League.

La Juve continua a sperare di poter mettere le mani sul talentuoso centrocampista, ma la strada si sta facendo sempre più piena di ostacoli. I bianconeri devono far fronte alla concorrenza del Milan, inseritosi con decisione sul giocatore. Il discrimine sarà dato dalle richieste. Se si attesteranno intorno ai 50- 60 milioni, i rossoneri (che non possono superare i 40) potrebbero tirarsi fuori, a meno che non arrivi il cambio di proprietà.