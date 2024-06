Zaniolo Milan, l’esterno come De Ketelaere! Si muove QUELLA squadra, primi contatti tra le parti

Zaniolo-Milan, l’esterno, accostato in passato al club rossonero, potrebbe seguire le orme di De Ketelaere: contatti con l’Atalanta

Intervenuto sul proprio profilo di X, Alfredo Pedullà ha fornito alcuni aggiornamenti su Zaniolo, accostato in passato al calciomercato Milan:

PAROLE – «Zaniolo ha preso tempo con il Villarreal in pressing, vuole tornare in #Italia. Nelle ultime ore è stato proposto (come segnalato poco fa) anche alla Juventus, mentre la Fiorentina è in stand-by dopo essersi informata a gennaio. Il profilo piace a Gasperini abituato da sempre a rivitalizzare talenti (Scamacca e De Ketelaere esempi recenti)».