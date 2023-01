Zaniolo, il Bournemouth insiste ma il calciatore non è convinto

Il Bournemouth insiste per Zaniolo e mette sul piatto un contratto da 5 milioni di euro netti all’anno: giocatore non convinto

Come riferito da Sport Mediaset, Il Bournemouth avrà un incontro con l’agente di Nicolò Zaniolo, Vigorelli, per cercare di convincere il ragazzo ad accettare il trasferimento in Premier.

La Roma ha già accettato l’offerta da 30 milioni di euro più bonus ma il calciatore, nonostante una proposta da 5 milioni di euro netti a stagione, non sembra convinto. La conclusione della trattativa, col Milan sempre sullo sfondo per l’estate, resta complicato.