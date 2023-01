Zaniolo al Milan? L’opinione di Massimo Orlando

Massimo Orlando, ex calciatore, ha analizzato il possibile arrivo di Nicolò Zaniolo al Milan: le sue dichiarazioni

Massimo Orlando, ospite a TMW Radio, ha parlato così di Nicolò Zaniolo e del possibile arrivo al Milan:

«E’ un ragazzo con un carattere particolare, se vuole imparare a giocare a calcio in un certo modo deve andare via da Roma, con Mourinho non c’è modo di imparare in tal senso. Deve imparare a giocare con gli altri. Ha talento, Milano gli metterebbe meno pressione rispetto a Roma».