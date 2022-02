ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zaniolo al Milan, Gazzetta: «Serve un nome, è lui il sogno». Le ultime sui movimenti dei rossoneri

La Gazzetta dello Sport parla così del Milan tra sogni e obiettivi di mercato.

«Delle tre grandi storiche è il Milan quello con urgenza di innesti. Il lavoro di Pioli non può nascondere che nell’attacco del 4-2-3-1 servono tre nuovi: un 10 (Adli, tra Pastore e Calha, può essere il nome), un attaccante di destra (sogno Zaniolo, con una mediana più potente?) e un centravanti under 35 (Scamacca il prototipo più simile a Ibra).E poi un mediano da affiancare a Tonali: Renato Sanches è uno degli imprevedibili che però si trova molto meglio da mezzala, perché la sua arma l’incursione, più che a due davanti alla difesa, in una coppia di cui sarebbe comunque la componente “verticale”. Fin qui la societù ha centrato i colpi a sorpresa, da Tomori a Maignan, da Kalulu a Leao, ora il momento del “nome”».