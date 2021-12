Zanetti: «Caldara ha dimostrato di essere un giocatore importante»

Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Venezia Juve. Le dichiarazioni del tecnico su Caldara

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha rilasciato qualche dichiarazione su Mattia Caldara, difensore in prestito dal Milan ed in orbita ritorno in rossonero. Le sue parole.

«Caldara ha dimostrato con le prestazioni di essere un giocatore importantissimo per noi. Quando siamo andati a prenderlo io e Collauto eravamo gli unici a crederci, per questioni fisiche non tecniche. Possiamo dire che è una scommessa vinta. Il ragazzo merita attenzioni, non lo so se potremo permetterci di perderlo o no, è normale che però per noi sia fondamentale».