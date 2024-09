Zalewski Milan, l’ex obiettivo LASCIA l’Italia? Offerta ALLETTANTE e riflessioni in corso

Zalewski-Milan, l’ex obiettivo lascia la Roma e l’Italia? Allettante offerta del Galatasaray e riflessioni in corso

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Nicola Zalewski, accostato anche al calciomercato Milan, potrebbe lasciare la Serie A:

PAROLE – «Il Galatasaray ci prova per Nicola Zalewski, esterno della Roma. I turchi, come raccolto da Luca Marchetti di Sky Sport, proveranno in queste ore ad acquistare il calciatore polacco a titolo definitivo. Negli scorsi mesi, Zalewski era stato al centro di alcune trattative. Prima quella con il PSV Eindhoven, con gli olandesi che avevano offerto 9 milioni di euro alla Roma. Poi quella con il Napoli: negli ultimi giorni di agosto, gli azzurri e i giallorossi avevano preso in considerazione uno scambio che avrebbe coinvolto anche Cyril Ngonge, ma poi non se ne fece nulla».