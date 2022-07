Zaccheroni: «Maldini e Massara hanno tanta competenza, meritano fiducia»

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, ha elogiato Maldini e Massara: i due dirigenti meritano grande fiducia

Intervistato da gazzetta.it, Alberto Zaccheroni ha parlato così di Maldini e Massara:

«Maldini e Massara? Parliamo di dirigenti che hanno dimostrato di avere altissime competenze, assieme a Pioli. Hanno fatto un lavoro straordinario perché hanno costruito, prima di comprare. Fino a prova contraria, quindi, meritavano e meritano fiducia. Sì, è proprio questione di fiducia: se uno non la riceve al cento per cento, poi non si può pretendere che renda al massimo».