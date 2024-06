Yazici Milan: il centrocampista ufficializza l’ADDIO al Lille, Fonseca stuzzicato dall’idea di riallenarlo! Le ULTIME

Il 30 giugno è giorno di scadenza di contratti non solo in Italia ma anche all’estero. In tal senso Yazici con un messaggio social ha ufficializzato il suo addio al Lille:

For now, this story is coming to an end but you’ll always be in my heart ❤️ Forever!

Throughout my life, I will never forget the memories I’ve shared with YOU.

It’s been an honor to wear this jersey.

A bientôt la famille 👋

YY#DogueForEver pic.twitter.com/ELikRekfC1

— Yusuf Yazıcı (@yaziciyusuf97) June 30, 2024