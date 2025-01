Condividi via email

MN24 – Walker Milan, il difensore inglese sta svolgendo le visite mediche d’idoneità: tutti i dettagli. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta per concludere un colpo da 90. I rossoneri e il Manchester City hanno limato gli ultimi dettagli per l’accordo definitivo per Walker che lo porteranno ad essere un nuovo giocatore a disposizione di Conceicao.

Il calciatore, proprio in questo momento, sta svolgendo le visite mediche di idoneità. La firma sul contratto, dunque, è sempre più vicina.