Walker a Milan TV: «Dobbiamo rispettare il Napoli ma non troppo, oggi servirà questa cosa»

Walker a Milan TV. Le dichiarazioni del giocatore del Milan a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Napoli

A pochi minuti dall’inizio del match che giocherà il Milan contro il Napoli Walker ha dichiarato a Milan TV:

«Ora ho tolto la maglia della nazionale per indossare quella del Milan e abbiamo una grande occasione, in uno stadio così in una partita così. Dobbiamo essere una buona squadra, rispettare sicuramente l’avversario ma non troppo».