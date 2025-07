Calciomercato Milan, Biasin non ha dubbi: colpo importantissimo e sliding doors importante

Calciomercato Milan, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha approvato il colpo Estupinan da parte dei rossoneri: le dichiarazioni

Il calciomercato Milan estivo è entrato nel vivo e le squadre si stanno muovendo per rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. Tra le formazioni più attive, il Milan sta indubbiamente attirando l’attenzione, con acquisti e voci che si rincorrono. A commentare le ultime mosse dei rossoneri è stato il noto giornalista Fabrizio Biasin, che nel suo editoriale per TMW ha fornito una lucida analisi sui primi colpi messi a segno dalla dirigenza milanista.

“Il Milan ha preso Estupiñán. Estupiñán è buono, molto più buono di Brown. Pericolo scampato il primo, bel colpo il secondo”, ha affermato Biasin, sintetizzando in poche ma efficaci parole il suo giudizio sulle recenti operazioni. Questa dichiarazione, sebbene concisa, racchiude un significato profondo e offre spunti interessanti per analizzare la strategia del nuovo corso rossonero.

L’arrivo di Pervis Estupiñán, terzino sinistro ecuadoriano, sembra essere stato accolto con grande favore dall’ambiente milanista e dagli addetti ai lavori. La sua reputazione di difensore solido e, al contempo, capace di spingere sulla fascia, lo rende un profilo ideale per il gioco moderno. La sua capacità di combinare fase difensiva e offensiva lo rende un elemento prezioso per qualsiasi squadra ambiziosa. Il Milan ha evidentemente puntato su un giocatore già affermato, con esperienza internazionale e un curriculum di tutto rispetto. Questo acquisto si inserisce perfettamente nella visione del nuovo Direttore Sportivo, Igli Tare, noto per la sua abilità nel scovare talenti e nel costruire rose competitive con innesti mirati. La sua esperienza e la sua visione a lungo termine sono fattori chiave per il rilancio del club rossonero.

Il riferimento a Brown come “pericolo scampato” suggerisce che il Milan abbia saggiamente evitato un acquisto che, a detta di Biasin, avrebbe potuto rivelarsi meno fruttuoso o addirittura dannoso per le ambizioni del club. Non è raro che in ogni sessione di mercato si presentino diverse opzioni per i club, e la capacità di discernere tra opportunità reali e potenziali insidie è fondamentale per il successo. La gestione oculata delle risorse e la scelta dei profili giusti sono aspetti cruciali per una squadra che vuole tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Con l’arrivo di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore e di Igli Tare come nuovo DS, il Milan sembra aver imboccato una nuova strada, fatta di scelte ponderate e di una strategia ben definita. Allegri, con la sua esperienza e il suo approccio tattico, avrà il compito di plasmare la squadra e di massimizzare il potenziale dei nuovi acquisti. L’intesa tra allenatore e direttore sportivo sarà cruciale per il successo del progetto. L’acquisto di Estupiñán, unito alle voci che circolano su altri possibili innesti di qualità, conferma la volontà del Milan di costruire una squadra competitiva in ogni reparto. I tifosi rossoneri possono guardare con ottimismo alla prossima stagione, confidando che le scelte della dirigenza porteranno a risultati significativi. Il calciomercato è ancora lungo e riserverà sicuramente altre sorprese, ma le prime mosse del Milan indicano una direzione chiara e ambiziosa. La volontà di migliorare e di competere ai massimi livelli è palpabile, e l’entusiasmo attorno al club è in crescita.