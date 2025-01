Walker Milan, dopo la firma deve tornare in Inghilterra: da risolvere le ultime problematiche con la documentazione

Condividi via email

Walker Milan, il difensore dovrà tornare in Inghilterra. Svelato cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Walker non sarà a disposizione domenica per Milan–Parma, deve infatti ottenere il permesso di soggiorno.

Sarà assente anche con la Dinamo Zagabria perché la lista UEFA può essere aggiornata solamente al termine della prima fase di Champions League. Potrebbe quindi essere disponibile dal derby con l’Inter del 2 febbraio. Da vedere se domani e sabato si allenerà con i compagni per poi andare in Inghilterra per i documenti necessari oppure se ripartirà immediatamente.