Walker Milan, la rivelazione è da non credere! Tutti i motivi dietro la voglia di trasferirsi in Italia

Walker Milan, importante rivelazione fatta dalla stampa britannica sul terzino: ecco perchè ha chiesto di essere ceduto in Italia

Come riportato da calciomercato.com, che riprende la stampa britannica, c’è un motivo preciso dietro la decisione di Walker di offrirsi al calciomercato Milan:

PAROLE – «In casa Manchester City è letteralmente esploso il caso Kyle Walker. Il terzino inglese classe 1990 ha all’attivo 18 presenze in stagione e la titolarità trovata fra novembre e dicembre è coincisa tra l’altro con il momento peggiore della stagione dei Citizens. Sotto contratto con la squadra di Pep Guardiola ormai dal 2017, diventato capitano della squadra, ha chiesto al club la cessione in questa finestra di mercato. Ma cosa c’è dietro questa svolta? La motivazione, secondo il The Sun, è di tipo affettivo. Walker è infatti entrato in crisi con la moglie Annie, con cui sta da oltre 10 anni e con cui ha 4 figli, dopo che è venuta a galla la sua doppia vita che aveva intrapreso con l’amante, Lauryn Goodman da cui aveva avuto altri due figli. Walker aveva confermato tutto in un’intervista concessa proprio al The Sun: “Quello che ho fatto è orribile, mi assumo la piena responsabilità. Ho fatto scelte idiote e preso decisioni idiote. Non riesco a immaginare cosa stia passando Annie. Devo ammettere i miei errori. Le mie azioni hanno causato molto dolore a tante persone”. Proprio Annie è la ragione principale per cui oggi Walker si sta offrendo a Milan e Inter i due club italiani che, almeno secondo la stampa inglese, stanno pensando a lui. Annie e Walker stanno provando a tenere in vita il loro matrimonio e per farlo hanno bisogno di cambiare aria con l’Italia e Milano scelte come destinazioni più gradite ad entrambi. L’obiettivo è provare ad evitare di portare a termine l’istanza di divorzio presentata da Annie lo scorso agosto cercando un luogo che li allontani dalla pressione mediatica che stanno vivendo in Inghilterra».