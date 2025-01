Walker Milan, cresce in casa rossonera l’ipotesi legata al difensore del Manchester City: Conceicao lo vede come centrale. Le ultime sull’ingaggio

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sale nel calciomercato Milan l’ipotesi legata all’arrivo di Walker.

Walker potrebbe fare per due: terzino e difensore centrale. È un giocatore di esperienza: esperienza che può mettere al servizio della squadra come compagno di reparto di un centrale più giovane, Gabbia o Thiaw. L’occupazione principale potrebbe essere proprio questa. L’opzione Walker è di certo a basso costo: si libererebbe a titolo gratuito e un’intesa sull’ingaggio da sei milioni potrebbe essere trovata offrendo al giocatore un contratto più lungo di quello attuale (in scadenza 2026) e spalmando in piùtempo il salario che ha garantito in Premier.