Walker Milan, i dettagli sull’impatto a bilancio dell’inglese: numeri e cifre

Walker Milan, spuntano i dettagli sull’impatto a bilancio dell’arrivo del terzino inglese ex Manchester City. La situazione

Kyle Walker è stato finora il primo colpo del calciomercato Milan per la sessione di gennaio.

Calcio & Finanza ha provato a stimare i costi a bilancio dell’operazione Walker per il Milan. In particolare, la società meneghina sosterrà un esborso di circa 5,7 milioni di euro, comprensivi del costo del prestito e dello stipendio per i sei mesi rimanenti, stimato intorno a 2,5 milioni di euro netti (4,6 milioni di euro lordi). Se il diritto di riscatto verrà esercitato, il costo complessivo aumenterà per le stagioni successive. Tra ammortamento e stipendio, il peso a bilancio sarà di 10,8 milioni di euro per ognuna delle annate 2025/26 e 2026/27.