Vlahovic, c’è la richiesta della Fiorentina: Commisso alle strette

La Fiorentina ha fatto intendere la cifra necessaria per acquistare Dusan Vlahovic. Servono infatti circa 60 milioni per l’operazione, una somma che spaventa molte pretendenti.

Come noto, Rocco Commisso non concede sconti per i propri tesserati. I rossoneri già l’anno scorso avevano provato ad avvicinarsi a Chiesa e Milenkovic, senza tuttavia trovare un accordo. D’altra parte la società viola ha difficoltà con i rinnovi: il contratto dell’attaccante scade tra due anni e non ci sarà nessun prolungamento.

Una situazione che rievoca quella di Chiesa, finito poi alla Juventus. Ma anche quella appunto di Milenkovic, che fra sei mesi potrà accordarsi con un altro club da svincolato. Il Milan temporeggia e prova il doppio sgarbo alla Viola.