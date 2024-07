Viviano elogia Maignan: «Lui e Szczesny tra i migliori, mi meraviglio di questa cosa»

Viviano ai microfoni di Tv Play ha commentato Di Gregorio alla Juve, non è mancato però l’elogio a Maignan del Milan

IL COMMENTO – «Szczesny è più forte di Di Gregorio e Perin. Ma la Juventus ne fa una questione di ingaggio e lo cederà. Mi meraviglio che non ci siano 5-6 squadre in Europa che lo cerchino. Lui e Maignan sono tra i migliori in Serie».