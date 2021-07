Vieri: «Chiellini ti spacca, è il più forte. Vi svelo il mio pronostico»

Christian Vieri parla dell’Italia di Roberto Mancini e di Giorgio Chiellini: ecco le parole dell’ex attaccante della Nazionale

Christian Vieri è intervenuto in diretta Twitch alla Bobo Tv. Ecco le sue parole.

«Giorgio è ancora il più forte al mondo, se non gli piglia il crampo al polpaccio ogni giorno, ti sbrana la capoccia. Il Chiello ti ammazza, ti spacca in due, il vecchio difensore di una volta. Per me l’Italia tra un anno e mezzo vince i Mondiali, miglioreremo a livelli assurdi»