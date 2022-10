Pietro Vierchowod parla così del momento di Rafael Leao. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Tuttomercatoweb

«Lo consideriamo un campione o un forte giocatore? Io credo che possa essere sostituito, fa 40′ a partita. In questo contesto può fare la differenza ma una volta c’erano altri che facevano la differenza. Senza Leao si può andare avanti. Forse vuole andare via. Lui deve pagare un ‘debito’ allo Sporting? Il casino lo ha fatto lui, non il Milan, si arrangi. Io lo venderei. E’ un buon giocatore, punto e basta. Di campioni ne abbiamo visti in passato. Il Milan, perso Donnarumma, ha trovato un altro grande portiere. Meglio non fasciarsi la testa prima di cadere. Dove è scritto che Leao deve prendere i soldi dal Milan che deve dare allo Sporting? E’ un’assurdità che paghi i suoi errori.»