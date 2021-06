Trapelano nuove indiscrezioni sulla positività al Covid-19 di Arturo Vidal, in Cile per i prossimi impegni della sua Nazionale

Arturo Vidal fa parlare di sé fuori dal campo dopo la stagione deludente con la maglia dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro ha contratto il Covid-19 al ritorno in patria per aggregarsi alla Nazionale, partecipando ad una festa privata in hotel come riportano i media cileni ripresi dalla testata TyC Sports.

Party svelato da alcune foto della modella Nicol Flores che ritraeva Vidal in una stanza dell’albergo con valigie al seguito, con il giocatore che si era fermato presumibilmente nella struttura in questione appena sbarcato in patria da Milano. La modella aveva pubblicato le stories in un gruppo privato su Instagram, scatti che invece sono poi finiti in mano alla stampa. Il tutto sarebbe avvenuto nella serata del 25 maggio, prima della positività al coronavirus di Vidal accertata nelle scorse ore.