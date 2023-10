Vice Theo Hernandez, due possibili soluzioni: a cosa pensa il Milan per rinforzare la propria corsia di sinistra

Sono settimane di approfondite riflessioni in casa Milan per quanto riguarda i possibili rinforzi dal mercato. La priorità in casa rossonera è trovare un vice Theo Hernandez.

Due, secondo Calciomercato.com, le soluzioni possibili: Bartesaghi è stato promosso in prima squadra, ma l’altra strada porta dritta a Juan Miranda, terzino in scadenza con il Betis.