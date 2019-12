Verso Samp-Milan: domani riprendono gli allenamenti per i blucerchiati

Claudio Ranieri hanno deciso di concedere ai propri giocatori un periodo di vacanze fino a domani venerdì 27 dicembre

QUI SAMP – Claudio Ranieri hanno deciso di concedere ai propri giocatori un periodo di vacanze fino a domani venerdì 27 dicembre. La Sampdoria riprenderà ad allenarsi al centro Mugnaini nel pomeriggio del dopo Santo Stefano. I giocatori provenienti dal Sud America, a causa del fuso orario, si uniranno al gruppo solo a partire dalla mattina di sabato 28.

Ranieri avrà una settimana di tempo per preparare la sfida con il Milan. Per il tecnico romano probabilmente ci sarà un grattacapo in più per il prossimo match: la marcatura di Zlatan Ibrahimovic.