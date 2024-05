Verso Real Madrid-Bayern Monaco in un Bernabeu bollente - Milan News 24

Gara-due si avvicina e a Madrid, così come a Monaco di Baviera, sale la tensione.

È una banalità attendersi il mitico Bernabeu bollente e tutto colorato di bianco per sostenere la squadra del nostro Carlo Ancelotti, impegnato nell’ennesima sfida ai massimi livelli della sua carriera di allenatore. Una buona fetta dello stadio però sarà anche di fede Bayern e faranno un tifo sfegatato per sostenere l’undici di Tuchel, che quest’anno ha steccato in Bundesliga. Per approdare in finale, una delle due deve vincere dopo il 2-2 pirotecnica dell’Allianz Arena, e per le scommesse sulle partite di Champions la squadra prediletta è quella di casa con il segno 1 a 1.85 contro il 3.90 del successo tedesco, mentre l’X, con annessi poi supplementari, è al momento a 3.80. Piuttosto marcata la differenza a vantaggio della compagine spagnola, che però all’andata ha sofferto parecchio le folate tedesche e solo un grande Vinicius Junior ha evitato una capitolazione che poteva essere ora dolorosa.

Il vantaggio per i Blancos è chiaramente derivante soprattutto dalla chance di giocare questa gara di ritorno di fronte ai propri tifosi, un privilegio che comunque a questi alti livelli incide ma fino ad un certo punto. Proprio gli spagnoli hanno compiuto l’impresa di agguantare la semifinale andandola a prendere addirittura in casa del Manchester City, rovesciando un po’ tutte le convinzioni sulla squadra di Pep Guardiola, quest’anno rimasto di stucco. Il Bayern Monaco dunque, che sembrerebbe peraltro avere già in mano il sì del milanista Hernandez, non parte battuto, pur avendo oggettivamente qualcosina in meno dal punto di vista tecnico. I primi 90’ minuti di questa doppia sfida però hanno messo in mostra un team particolarmente in palla, tonico, voglioso di vincere un trofeo così importante dopo che in campo nazionale hanno visto trionfare gli avversari del Bayer Leverkusen.