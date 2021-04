Verso Parma-Milan: staffetta Dalot Kalulu per una maglia da titolare

Verso Parma-Milan: sulla corsia di destra della difesa si giocheranno il posto da titolare Pierre Kalulu e Diogo Dalot

Mancano ormai pochi giorni alla cruciale sfida di campionato Parma-Milan, match in programma sabato 10 aprile alle ore 18:00. Il Diavolo è chiamato a una reazione sul campo concreta per confermare il secondo posto in classifica e respingere gli attacchi delle inseguitrici in ottica corsa Champions.

Qualche dubbio di formazione per mister Stefano Pioli. Sull’out di destra della difesa, vista l’assenza di Calabria, è aperto un ballottaggio: archiviato l’esperimento Saelemaekers, saranno Pierre Kalulu e Diogo Dalot a giocarsi il posto dal primo minuto. Una decisione che, con ogni probabilità, il tecnico rossonero rinvierà all’ultimo minuto.