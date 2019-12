Verso Milan-Sampdoria: Ibra non sarà titolare, Krunic preferito a Kessié

Ci si avvicina a Milan-Sampdoria, ecco le possibili scelte di Stefano Pioli: Ibra non sarà del match, Krunic favorito su Kessié

Anche se mancano ancora diversi giorni per la sfida contro la Sampdoria, in programma il prossimo 6 gennaio, cerchiamo di definire quale potrebbe essere l’undici titolare scelto da Stefano Pioli per la prossima sfida di Serie A. Difficile se non impossibile pensare di vedere Zlatan Ibrahimovic in campo, il giocatore sarà disponibile solo a partire dal 2 gennaio, ma potrebbe essere quanto meno convocato.

Per quanto riguarda le altre scelte, difesa confermata con il rientro di Theo Hernandez dopo il turno di squalifica e Andrea Conti sulla destra con Musacchio e Romagnoli centrali. In cabina di regia Bennacer favorito su Biglia mentre come mezzali Krunic e Bonaventura verso una maglia da titolare. In avanti Calhanoglu, Piatek e Suso dovrebbero comporre il tridente scelto da Pioli per scardinare la difesa della Sampdoria nella prima gara ufficiale del 2020 rossonero.