Verso Milan-Roma: i precedenti a San Siro tra le due compagini

Domenica pomeriggio alle ore 17:30 andrà in scena Milan-Roma: ecco i precedenti a San Siro tra rossoneri e giallorossi

Milan-Roma, in programma domenica 28 giugno alle ore 17:30, sarà uno dei match validi per la ventottesima giornata di Serie A. Sono 84 in totale i precedenti tra rossoneri e giallorossi a San Siro in Serie A: il bilancio sorride al Diavolo, che vanta uno score di ben 46 vittorie, 19 pareggi e solamente 19 sconfitte.

La vittoria interna per due anni consecutivi però manca al Milan addirittura dal 2004, quando sulla panchina era seduto Carlo Ancelotti. Ecco quindi che vincendo domenica, i rossoneri potrebbero saziare questo digiuno. Ricordiamo infatti che durante la scorsa stagione i rossoneri, allenati da Gattuso, sconfissero la Roma per 2-1.