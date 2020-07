Verso Milan-Parma, ultime e probabili formazioni

Domani sera andrà in scena Milan-Parma: ecco le ultime e le probabili formazioni che schiereranno Pioli e D’Aversa

MILAN – Tentazione turnover per Pioli, che dovrà valutare la stanchezza di alcuni giocatori dopo l’ultimo ciclo di partite impegnative appena attraversato. In difesa dovrebbero venire confermati comunque Theo Hernandez, Kjaer e Romagnoli, mentre sulla destra Calabria potrebbe concedere un turno di riposo a Conti. A centrocampo Bennacer potrebbe trovare al proprio fianco Krunic al posto di Kessie. Il trio di trequartisti vedrà probabilmente titolari Rebic e Calhanoglu, mentre Paquetà si gioca la terza casacca insieme a Bonaventura. Davanti dovrebbe giocare ancora Ibrahimovic.

PARMA – 4-3-3 per gli uomini di D’Aversa, che può contare sull’intero gruppo a disposizione meno che Scozzarella. Linea difensiva composta da Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi e Darmian. Quest’ultimo è in ballottaggio con Laurini per una maglia da titolare. Davanti alla difesa agirà Hernani, supportato da Kurtic e uno tra Grassi e Brugman. Davanti spazio alle ali Gervinho e Kulusevski, che avranno il compito di servire adeguatamente la punta Cornelius (in ballottaggio con Inglese).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.