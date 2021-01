Verso Milan-Juventus: Morata out contro i rossoneri

Verso Milan-Juventus: Alvaro Morata dovrà saltare il match contro i rossoneri per infortunio, tornano Rabiot e Cuadrado

«Morata solo con l’Inter» – l’attaccante bianconero, come scrive l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, dovrà saltare per infortunio il match di San Siro contro il Milan, out ieri per un risentimento muscolare; l’attaccante potrebbe restare fermo per circa 10 giorni.

L’ex Real Madrid tornerà a disposizione per la sfida contro il team di Antonio Conte tra due settimane. Andrea Pirlo recupera Rabiot e Cuadrado. In avanti Dyabala o Chiesa al fianco di Cristiano Ronaldo con Kulusevski pronto eventualmente a subentrare.