Verso Milan-Cagliari: nel riscaldamento verranno trasmessi sugli altoparlanti i cori della Curva Sud

Verso Milan-Cagliari: nel riscaldamento pre-partita verranno trasmessi sugli altoparlanti di San Siro i cori della Curva Sud

Verso Milan-Cagliari: manca sempre mano al match cruciale per la stagione dei rossoneri, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. Nel corso della fase di riscaldamento della gara in programma domenica sera, verranno trasmessi sugli altoparlanti del Meazza di San Siro i cori della Curva Sud.

Un piccolo supporto aggiuntivo per gli uomini di Pioli, che non possono fallire l’appuntamento Champions. Come affermato da Radio 105, i cori verranno alternati alla musica della stazione radiofonica sponsor rossonero.